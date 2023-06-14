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Dünya

Nijerya'da batan teknede ölü sayısı 103'e çıktı

Nijerya'nın Niger eyaletinde düğünden dönenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden kişi sayısı 103'e yükseldi.

Adam Abu-bashal  | 14.06.2023 - Güncelleme : 14.06.2023
Nijerya'da batan teknede ölü sayısı 103'e çıktı

Abuja

Kwara Eyaleti Polis Sözcüsü Okasanmi Ajayi, yaptığı açıklamada, düğünden dönenleri taşıyan teknenin Niger Nehri'nde batması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 103'e çıktığını belirtti.

Ajayi, kazada bazı kişilerin sağ kurtulduğunu kaydederek, olay bölgesinde kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, 12 Haziran'da Niger eyaletindeki düğünden dönen yaklaşık 300 kişinin Kwara eyaletine gitmek üzere bindiği tekne nehirde bir ağaca çarparak batmıştı.

Kwara Eyaleti Valisi Abdulrahman Abdulrazaq, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği talihsiz olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirmişti.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.

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