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Dünya

Nijerya'da aylardır süren aşırı yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısı 321'e çıktı

Nijerya'da aylardır devam eden aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 321'e yükseldi.

Adam Abu-bashal  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
Nijerya'da aylardır süren aşırı yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısı 321'e çıktı Fotoğraf: Emmanuel Osodi/AA

Abuja

Anambra Valisi Chukwuma Soludo, başkent Abuja'daki Devlet Başkanlığı Konutu'nda düzenlenen Ulusal Ekonomik Konseyi (NEC) Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Soludo, nisan-ekim döneminde süren şiddetli yağışlar nedeniyle ülkenin 217 bölgesinde sellerin yaşandığını belirtti.

Sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 321'e çıktığını kaydeden Soludo, 2 bin 854 kişinin yaralandığını söyledi.

Soludo, sellerden 1,3 milyondan fazla kişinin etkilendiğini dile getirerek, "Seller nedeniyle 740 bin 743 kişi yerinden oldu, 281 bin ev hasar gördü ve 258 bin arazi su altında kaldı." dedi.

Vali Soludo, NEC'in Su Kaynakları ve Sanitasyon Bakanlığını selin yıkıcı etkisini azaltmayı amaçlayan bir adım olarak ülkenin su yolları ve barajlarının durumuna ilişkin kapsamlı bütünlük incelemesi başlatmaya yönlendirdiğini ifade etti.

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