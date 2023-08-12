Nijerya'da 186 yıllık tarihi caminin çökmesi sonucu 10 kişi öldü
Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki 186 yıllık Zazzau Emirliği Camisi'nin çökmesi sonucu, 10 kişi hayatını kaybetti.
Abuja
Zazzau Emiri Ahmad Nuhu Bamalli, yaptığı açıklamada, dün tarihi caminin ikindi namazı sırasında çöktüğünü söyledi.
Bamalli, olayda 10 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını kaydetti.
Yaralıların hastaneye sevk edildiğini ifade eden Bamalli, çökmenin nedeninin araştırıldığını aktardı.
Zazzau Emirliği Camisi, 1835-1837 yıllarında dönemin emiri Muhammed Bello tarafından inşa ettirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.