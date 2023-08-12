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Dünya

Nijerya'da 186 yıllık tarihi caminin çökmesi sonucu 10 kişi öldü

Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki 186 yıllık Zazzau Emirliği Camisi'nin çökmesi sonucu, 10 kişi hayatını kaybetti.

Adam Abu-bashal  | 12.08.2023 - Güncelleme : 12.08.2023
Nijerya'da 186 yıllık tarihi caminin çökmesi sonucu 10 kişi öldü

Abuja

Zazzau Emiri Ahmad Nuhu Bamalli, yaptığı açıklamada, dün tarihi caminin ikindi namazı sırasında çöktüğünü söyledi.

Bamalli, olayda 10 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye sevk edildiğini ifade eden Bamalli, çökmenin nedeninin araştırıldığını aktardı.

Zazzau Emirliği Camisi, 1835-1837 yıllarında dönemin emiri Muhammed Bello tarafından inşa ettirilmişti.

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