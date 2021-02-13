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Dünya

Nijerya kara sularında alıkonulan 6 Ukraynalı denizci ülkelerine döndü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Nijerya kara sularında 16 Aralık 2020'de kaçırılmalarının ardından ülkelerine getirilen 6 Ukraynalı denizciyi kabul etti.

Talha Yavuz   | 13.02.2021
Nijerya kara sularında alıkonulan 6 Ukraynalı denizci ülkelerine döndü

Kiev

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, denizciler Lagos ve İstanbul üzerinden Kiev'e getirildi.

Zelenskiy, kabulde yaptığı konuşmada, Ukrayna devleti için vatandaşlarını ülkelerine geri getirmenin öncelik olduğunu belirtti.

Nijerya kara sularında 16 Aralık 2020'de korsanların saldırısı sonucu "Stevia" isimli gemideki 6 Ukraynalının aralarında bulunduğu 8 mürettebat kaçırılmıştı.

Zelenskiy, 31 Ocak'ta denizcilerin serbest bırakıldığını duyurmuştu.

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