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Dünya

Nijerya çocukların refahı sıralamasında 180 ülke arasında 174'üncü sırada

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, UNICEF'e göre, çocukların refahı sıralamasında 180 ülke arasında 174'üncü sırada yer aldı.

Gökhan Kavak   | 21.02.2020
Nijerya çocukların refahı sıralamasında 180 ülke arasında 174'üncü sırada

Abuja

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Nijerya Temsilcisi Claes Johansson, çocukların refahı sıralamasında Nijerya'nın Afganistan, Sierra Leone ve Güney Sudan gibi ülkelerin gerisinde kaldığını açıkladı.

Nijerya'da çocukların geleceği için daha fazla adım atılması gerektiğini vurgulayan Johansson, "Çocuklarımızın geleceğine yatırım, onlara iyi eğitim vermek ve sağlıklarını korumakla geçiyor. Hepimiz tüm çocukların sağlığını ve geleceğini korumakla yükümlüyüz." ifadelerini kullandı.

Johansson, Nijerya'nın çocukların eğitimi, sağlığı, beslenmesi ve güvenliği konularında 180 ülke arasında 174'üncü sıraya yerleştiğini bildirdi.

Nijerya'da milyonlarca çocuk, ekonomik şartlar ve terör gibi nedenlerden dolayı eğitim alamıyor ve yetersiz besleniyor.

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