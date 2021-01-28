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Dünya

Nijerya açıklarında kaçırılan Türk gemisinin 3 mürettebatı Türkiye'ye getirilecek

Nijerya açıklarında kaçırılan Mozart gemisinden kurtarılan 3 mürettebat Türkiye'ye getiriliyor.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 28.01.2021
Nijerya açıklarında kaçırılan Türk gemisinin 3 mürettebatı Türkiye'ye getirilecek

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Gine Körfezi'nde Mozart gemisine düzenlenen baskın sırasında kurtulan Furkan Yaren ve İlhan Süha Tatlıgül ile baskın sırasında yaralanarak tedavisi tamamlanan Bahadır Yeşilalan, Gabon'un başkenti Librevil'den İstanbul'a gelecek uçağa binecek.

Yarın Librevil-İstanbul seferini yapacak THY'ye ait uçağın 30 Ocak Cumartesi saat 03.30'da İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

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