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Dünya

Nijer'deki bazı bakanlar askeri cunta tarafından gözaltına alındı

Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan cunta, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum hükümetindeki bazı bakanlar ve yetkilileri gözaltına aldı.

Fatma Esma Arslan  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
Nijer'deki bazı bakanlar askeri cunta tarafından gözaltına alındı

Dakar

Cumhurbaşkanı Bazum'un partisi PNDS-Tarayya'dan yapılan yazılı açıklamada, darbecilerin, gece yarısı bazı parti yetkilileri ile bakanları gözaltına aldığı duyuruldu.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Hama Amadou Souley, Maden Bakanı Hadiza Ousseini ve Ulaştırma Bakanı Oumarou Malam Alma'nın gözaltına alındığı kaydedildi.

Cunta ile Bazum arasında arabuluculuk rolü üstlenen eski Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun oğlu Petrol Bakanı Sani Issoufou Mahamadou'nun da gözaltına alınan bakanlar arasında olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu sabah itibarıyla birçok bakana ulaşılamadığı bilgisi paylaşılarak, keyfi gözaltılarla demokrasi destekçilerinin korkutulmaya çalışıldığı vurgulandı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Omar) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.

Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor.

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