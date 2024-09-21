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Dünya

Nijer’de yeni eğitim öğretim yılı sel felaketi nedeniyle 1 ay geç başlayacak

Nijer’deki askeri yönetim, ülkedeki sel felaketi nedeniyle okullarda ve üniversitelerde yeni eğitim öğretim yılının açılışını bir ay erteledi.

Saadet Firdevs Aparı  | 21.09.2024 - Güncelleme : 21.09.2024
Nijer’de yeni eğitim öğretim yılı sel felaketi nedeniyle 1 ay geç başlayacak

İstanbul

Hükümetten yapılan açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının 28 Ekim’de başlayacağı bildirildi.

Kararın sellerden etkilenen bazı eğitim kurumu binalarının hasar görmesi veya sular altında kalmasından dolayı sınıfların kullanılamaması nedeniyle alındığı belirtildi.

Haziran ayından bu yana Nijer'de meydana gelen sellerde 285 kişi hayatını kaybetti.

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