Dolar
13.56
Euro
15.44
Altın
1,823.92
ETH/USDT
3,089.00
BTC/USDT
43,295.00
BIST 100
2,027.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya’da "112 Acil Çağrı Merkezi Müdürleri Eğitim Programı"nda konuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zeytinburnu Buz Pisti'nde 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nı sürat pateninde 6. tamamlayan milli sporcu Furkan Akar ile bir araya geliyor.
logo
Dünya

New York'un yeni uluslararası ilişkiler komiserini diplomatik camiaya Türk Başkonsolos tanıttı

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, kentin yeni atanan Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Komiseri Edward Mermelstein'ı, diğer ülkelerin başkonsolosları ile Türkevi'nde bir araya getirdi.

Betül Yürük   | 11.02.2022
New York'un yeni uluslararası ilişkiler komiserini diplomatik camiaya Türk Başkonsolos tanıttı Fotoğraf: Lokman Vural Elibol/AA

New York

Özgür, Edward Mermelstein onuruna verdiği resepsiyonda, New York'un yeni atanan uluslararası ilişkilerden sorumlu komiserini diplomatik çevreye takdim etti.

Kent yetkilileri ile yabancı diplomatları Türkevi'nde buluşturarak diplomatik köprü rolü gören Özgür, yeni atanan komiseri tebrik etti.

Türkevi'nin kültürel etkinlikler için popüler bir mekan haline geldiğini ve diplomatik camiadaki etkileşim ve işbirliğinin artmasına katkıda bulunduğunu söyleyen Özgür, ''Kapılarımız Türk misafirperverliğini deneyimlemek isteyen herkese açık olacak.'' dedi.

New York'un dünyanın en büyük diplomatik camiasına ev sahipliği yaptığını ve kentin Uluslararası İlişkiler Birimi'nin diplomatlar için şehre açılan kapı olduğunu belirten Özgür, diplomatik camia olarak Edward Mermelstein ile işbirliği yapmayı sabırsızlıkla beklediklerini sözlerine ekledi.

Edward Mermelstein ise Başkonsolos Reyhan Özgür'e misafirperverliği için teşekkür etti.

New York'taki diplomatik camiaya da salgın boyunca kent yetkilileri ile iş birliği dolayısıyla teşekkürlerini sunan Mermelstein, ''Sizlerle ortaklığımızın devam etmesini umuyoruz.'' dedi.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 11 Kovid-19 vakası tespit edildi
Hong Kong Kovid-19 salgın dalgasını kontrol etmeye çalışıyor
Japonya'dan Pfizer üretimi Kovid-19 haplarına kullanım izni
Türkiye'de 98 bin 602 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 264 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 912 bin 257'ye yükseldi

Benzer haberler

New York'un yeni uluslararası ilişkiler komiserini diplomatik camiaya Türk Başkonsolos tanıttı

New York'un yeni uluslararası ilişkiler komiserini diplomatik camiaya Türk Başkonsolos tanıttı