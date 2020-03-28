Euro
7.19
Dolar
6.45
BIST 100
88,322.86
Altın
1,618.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

New York'tan salgın nedeniyle komşu eyaletlere sığınanlara zorunlu karantina

ABD’nin Rhode Island eyaletinde polisin, yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek için salgının merkezi haline gelen New York’a ait plaka taşıyan araçları durdurup, içindekileri 14 gün zorunlu karantinaya almaya başladığı öğrenildi.

Mücahit Oktay   | 28.03.2020
New York'tan salgın nedeniyle komşu eyaletlere sığınanlara zorunlu karantina

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Rhode Island Valisi Gina Raimondo’nun geçen hafta yaptığı, "Şu anda kesin bir riskimiz var, bu riskin adına New York deniyor." açıklaması üzerine eyaletin ulusal muhafızları harekete geçti.

Henüz 200 civarında Kovid-19 vakası görülen eyalette agresif bir kampanya başlatıldığı, salgından kaçıp Rhode Island’daki yazlık evlerine sığınan New Yorkluların kapı kapı kontrol edildikleri öğrenildi.

Uygulamanın başlamasında, vaka sayısının 50 bine dayandığı New York’un salgının merkezi olması ve buradakilerin birçoğunun Rhode Island’da ikinci evinin olduğunun bilinmesi etkili oldu.

Yasağa uymayanlara 90 gün hapis

Vali Raimondo, cuma günü yaptığı basın açıklamasında, özellikle New Yorkluların yazlık evlerinin en yoğun bulunduğu New Port bölgesinin kontrol edileceğini belirtirken, "Rhode Island’a New York’un neresinden olursa olsun gelen herkes karantinaya alınmalı. Bu, güç kullanmayı mümkün kılan bir kanundur." ifadelerine yer vermişti.

Uygulama kapsamında, havaalanları, tren istasyonları ve otobüs garajlarında ulusal muhafızların göreve başladığı ve karantina yasağına uymayan New Yorklulara, 500 dolar ve 90 güne kadar hapis cezası verileceği bildirildi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği Rhode Island şubesi kararı desteklerken, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) şubesi ise uygulamanın anayasal haklara aykırı olduğunu iddia etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
New York'tan salgın nedeniyle komşu eyaletlere sığınanlara zorunlu karantina
İletişim Başkanlığı gazeteciler için Kovid-19'a karşı dikkat edilmesi gerekenler rehberi hazırladı
Eski milli kalecilerden Rüştü Reçber koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırıldı

Benzer haberler

Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonundan Kovid-19'a karşı ateşkes ve acil önlemler çağrısı

Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonundan Kovid-19'a karşı ateşkes ve acil önlemler çağrısı

New York'tan salgın nedeniyle komşu eyaletlere sığınanlara zorunlu karantina

İletişim Başkanlığı gazeteciler için Kovid-19'a karşı dikkat edilmesi gerekenler rehberi hazırladı

Almanya'da bir Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 619’a yükseldi

İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 619’a yükseldi