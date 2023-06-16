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Dünya

New York'taki Türkevi'nde Türkiye ve Kolombiya kültürü tanıtıldı

ABD’nin New York kentinde bulunan Türkevi, Türkiye ve Kolombiya arasındaki turizm, kültür ve sanat içerikli etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Islam Doğru  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
New York'taki Türkevi'nde Türkiye ve Kolombiya kültürü tanıtıldı

New York

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde, Kolombiya ile ortak düzenlenen etkinlikle ülkelerin seyahat destinasyonları, kültür ve sanat alanları tanıtıldı.

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin New York Başkonsolos Yardımcısı Tugay Şen, bu programla kültürel etkileşim yoluyla, Türkiye ve Kolombiya arasında daha iyi turizm ve ticari bağlar kurulmasının hedeflendiğini söyledi.

Kolombiya’nın New York Başkonsolosu Andres Mejia Pizano da ev sahipliğinden ötürü Türkiye’ye teşekkür ederek, etkinliğin iki ülke arasında turizm, kültür ve ticaret alanlarında ilişkileri arttırmasını umduğunu belirtti.

Katılımcılara, Türkiye ve Kolombiya’dan seyahat destinasyonlarının yanı sıra geleneksel yiyecek ve içeceklerden örneklerin de sunulduğu organizasyonda, Kolombiya’ya özgü dans gösterileri yapıldı.

Kolombiya’nın müzik gösterisinde, beş kişilik dans grubu hünerlerini sergilerken, Kolombiyalı şarkıcı Alea da sesi ile geceye renk kattı.

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