Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.84
Dolar
6.11
BIST 100
84,596.16
Altın
1,285.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

New York'taki Türk heyeti farklı din temsilcileriyle iftarda buluştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği etkinliklere katılmak üzere New York'ta bulunan Türk heyet, kentteki Türk iş insanları ile Süryani, Ermeni ve Musevi toplumu temsilcileriyle yapılan iftara katıldı.

Dildar Baykan,Vural Elibol   | 24.05.2019
New York'taki Türk heyeti farklı din temsilcileriyle iftarda buluştu

New York

Altınbaş Üniversitesi Rektörü, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan ve CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar ile heyette yer alan diğer konukların katıldığı iftarda, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş da hazır bulundu. 

İftar yemeğine, New York'taki Türk iş insanları ile Süryani, Ermeni ve Musevi toplumu temsilcileri de katıldı.

Başkonsolos Aktaş, iftarda yaptığı konuşmada, Ramazanın ruhunun insanların dil, din, ırk farketmeksizin aynı sofra etrafında toplanması olduğunu belirterek, “Yemek bir şekilde bulunuyor ama dostluklar kolay bulunmuyor, farklılıklar kolay yaratılmıyor. Türkiye’yi güzel kılan, büyük kılan daha da büyük kılacak olan bizim zenginliklerimiz, farklılıklarımız.” diye konuştu.

Prof. Dr. Çağrı Erhan da konuşmasında, Ramazanda iftar sofralarına farklı kültürlerden insanlar davet edilmesinin gelenek olduğunu belirterek, Noel ve Şabat’ta da Müslümanların yer alabilmesinin kültürlerarası diyaloğa büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BAE-Suudi ekseninin statükocu politikasının geleceği
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz
Avrupa Birliği'nin 'kader' seçimi
İdlib: Suriye kördüğümünde son nokta
İngiltere'de Brexit Partisi 'in' Muhafazakar Parti 'out'

Benzer haberler

Altun'dan yeni askerlik sistemi paylaşımı

Altun'dan yeni askerlik sistemi paylaşımı

Altun, gazeteci yazar Akif Emre'yi andı

Altun, Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle iftarda buluştu

Arakanlı Müslümanlar sorunu New York'ta konuşuldu

Arakanlı Müslümanlar sorunu New York'ta konuşuldu

Türk heyeti ABD Kongre üyeleriyle görüştü

Türk heyeti ABD Kongre üyeleriyle görüştü
Altun'dan Ara Güler Sergisi paylaşımı

Altun'dan Ara Güler Sergisi paylaşımı