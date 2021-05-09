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Dünya

New York'ta Times Meydanı'ndaki silahlı saldırıda 4 yaşındaki çocukla bir kadın yaralandı

New York'ta ünlü Times Meydanı'nda meydana gelen silahlı saldırıda, biri 4 yaşında çocuk olmak üzere iki kişi vuruldu.

Betül Yürük   | 09.05.2021
New York'ta Times Meydanı'ndaki silahlı saldırıda 4 yaşındaki çocukla bir kadın yaralandı

New York

Kentin en kalabalık yerlerinden Times Meydanı'nda, silahlı bir saldırı meydana geldi.

Yetkililer, saldırıda yaralanan 4 yaşındaki çocuk ile bir kadının hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

New York Polis Departmanı ise Twitter hesabından, Manhattan'da 7. Cadde ve 44. sokaktan kaçınılması gerektiği açıklaması yaptı.

Olay yerinden kaçan saldırgan ise hala yakalanamadı.


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