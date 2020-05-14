Euro
7.51
Dolar
6.96
BIST 100
98,533.89
Altın
1,716.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) düzenlediği DEİK Talks programında konuşuyor
logo
Dünya

New York'ta Times Meydanı'na Kovid-19 ölümlerini sayan ve Trump'ı sorumlu tutan pano asıldı

New York'ta Kovid-19 ölümlerini sayan ve yeterli önlem almamakla eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tutan bir pano asıldı.

Betül Yürük   | 14.05.2020
New York'ta Times Meydanı'na Kovid-19 ölümlerini sayan ve Trump'ı sorumlu tutan pano asıldı

New York

New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölümlerini sayan ve yeterli önlem almamakla eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tutan bir pano asıldı.

Film yapımcısı Eugene Jarecki tarafından Times Meydanı'na kurulan panoya, ''Trump Ölüm Saati'' adı verildi.

Jarecki, Washington Post gazetesinde kaleme aldığı yazısında, ''Bırakın rakamlar konuşsun.'' değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 ölümlerinden, yeterince önlem almayan ABD Başkanı Trump'ı sorumlu tutan Jarecki, ''Bu acı unutulamaz. Bugün itibarıyla on binlerce Amerikalı, yönetimin daha önce harekete geçmemesi ve başarısızlığı yüzünden hayatını kaybetti.'' ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'den Kovid-19 eleştirilerine 'virüs her yerde çıkabilir' cevabı
Tunus, Kovid-19 kısıtlamalarını hafifletiyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 85 bini geçti
Rusya'da Kovid-19'a yakalanan iki bakan iyileşti
Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi

Benzer haberler

Çin'den Kovid-19 eleştirilerine 'virüs her yerde çıkabilir' cevabı

Çin'den Kovid-19 eleştirilerine 'virüs her yerde çıkabilir' cevabı

Mersin'de karantina süresi dolan 170 kişi evlerine uğurlandı

THY uçağı, 79 yolcusuyla New York'a hareket etti

Bakan Kasapoğlu: 2020 Tokyo ile Paralimpik Olimpiyatlarının ertelenmesi çıtayı yükseltmek adına bir imkan olacak

Bakan Kasapoğlu: 2020 Tokyo ile Paralimpik Olimpiyatlarının ertelenmesi çıtayı yükseltmek adına bir imkan olacak
Almanya'da DİTİB camisinden belediyeye maske bağışı

Almanya'da DİTİB camisinden belediyeye maske bağışı
New York'ta Times Meydanı'na Kovid-19 ölümlerini sayan ve Trump'ı sorumlu tutan pano asıldı

New York'ta Times Meydanı'na Kovid-19 ölümlerini sayan ve Trump'ı sorumlu tutan pano asıldı