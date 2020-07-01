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Dünya

New York'ta polis departmanının bütçesinden 1 milyar dolar kesinti yapılacak

New York, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından reform kapsamında polis departmanının bütçesinde bir milyar dolar kesinti yapacak.

Betül Yürük   | 01.07.2020
New York'ta polis departmanının bütçesinden 1 milyar dolar kesinti yapılacak

New York

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Kent Konseyi ile yapılan reform görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, New York Polis Departmanının (NYPD) yıllık 6 milyar doları bulan bütçesinden bir milyar dolar kesilmesi konusunda anlaştıklarını söyledi. 

De Blasio, kesilen 1 milyar doların gençlik programları ve sosyal hizmetlere ayrılacağını ifade etti.

Reformlar kapsamında polisin bazı sorumlulukları da farklı birimlere devredilecek.

Öte yandan binlerce gösterici yaklaşık bir haftadır Kent Konseyi önünde kurdukları kamplarda reform talepleri kapsamında polis teşkilatının bütçesinde kesinti talep ediyordu.

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