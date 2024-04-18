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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

New York'ta polis Columbia Üniversitesi'nde Filistin'e destek veren gruba müdahale etti

18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
New York'ta polis Columbia Üniversitesi'nde Filistin'e destek veren gruba müdahale etti

New York
ABD'nin New York kentinde bulunan Columbia Üniversitesi'nde bir araya gelen göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için oturma eylemi düzenledi. Columbia Üniversitesi başkanı Minouche Shafik'in talebi üzerine New York Polis Departmanı ekipleri protestoya müdahale etti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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