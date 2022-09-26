Dolar
18.45
Euro
17.86
Altın
1,641.03
ETH/USDT
1,287.90
BTC/USDT
18,767.00
BIST 100
3,276.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Muş, Ankara’da "Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli Lansmanı”nda konuşuyor.
logo
Dünya

New York'ta Müslüman Günü Yürüyüşü düzenlendi

ABD'nin New York kentinde geleneksel Müslüman Günü Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Dildar Baykan Atalay   | 26.09.2022
New York'ta Müslüman Günü Yürüyüşü düzenlendi Fotoğraf: Lokman Vural Elibol/AA

Washington

New York'un Manhattan bölgesinde başlayan yürüyüşe, ABD'de yaşayan birçok milletten Müslüman katıldı.

Yürüyüşün ardından alışveriş ve yemek festivali düzenlendi.

Ayrıca katılımcılar birçok kültürden müzik ve sanat performansını izleme fırsatı yakaladı.

Müslüman Günü, 38 yıldır New York'taki Müslümanları buluşturuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 16 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 8 zanlı yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti
Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Benzer haberler

New York'ta Müslüman Günü Yürüyüşü düzenlendi

New York'ta Müslüman Günü Yürüyüşü düzenlendi

Çavuşoğlu'ndan BM haftasında New York'ta diplomasi trafiği

Emine Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğudan batıya bir haftalık diplomasi turu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğudan batıya bir haftalık diplomasi turu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı
AB dışişleri bakanları Rusya'nın seferberlik kararı sonrası acil toplanıyor

AB dışişleri bakanları Rusya'nın seferberlik kararı sonrası acil toplanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet