New York'ta Müslüman Günü Yürüyüşü düzenlendi
ABD'nin New York kentinde geleneksel Müslüman Günü Yürüyüşü gerçekleştirildi.
Washington
New York'un Manhattan bölgesinde başlayan yürüyüşe, ABD'de yaşayan birçok milletten Müslüman katıldı.
Yürüyüşün ardından alışveriş ve yemek festivali düzenlendi.
Ayrıca katılımcılar birçok kültürden müzik ve sanat performansını izleme fırsatı yakaladı.
Müslüman Günü, 38 yıldır New York'taki Müslümanları buluşturuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.