Euro
7.50
Dolar
6.88
BIST 100
101,971.20
Altın
1,739.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

New York'ta Kovid-19 yasaklarına uymayan Yahudi okulu kapatıldı

New York’ta Kovid-19 yasaklarına uymayarak eğitime devam ettiği belirlenen Yahudi okulu kapatıldı.

İslam Doğru   | 19.05.2020
New York'ta Kovid-19 yasaklarına uymayan Yahudi okulu kapatıldı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

New York’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasaklarına uymayarak eğitime devam ettiği belirlenen Yahudi okulu kapatıldı.

Komşuların şikayeti üzerine Brooklyn’de bir binaya giden polis ekipleri, maskesiz onlarca öğrenciyi kalabalık sınıflarda ders yaparken buldu.

Öğrencileri evlerine gönderen güvenlik görevlileri, okulun kapısına da kilit vurdu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yaklaşık 70 öğrencisi bulunan Hasidik Yahudi okulunun Kovid-19 yasaklarına uymadığı için kapatıldığını duyurdu.

De Blasio, paylaşımında "Bu tip uygulamaların çocuklarımız için ne kadar tehlikeli olduğunu anlatamam." ifadesini kullandı.

New York'ta Kovid-19 salgını nedeniyle mart ortasından bu yana okullarda eğitim verilmiyor.

Yahudi toplumunda sosyal mesafe kuralları gerginliği

Belediye Başkanı ile Brooklyn Yahudi toplumu arasında daha önce de sosyal mesafe kurallarına uyulmayan bir cenaze töreni nedeniyle gerginlik yaşanmıştı.

New York’un Williamsburg kentinde nisan sonunda Kovid-19’dan ölen bir hahamın cenaze töreni için binlerce Yahudi sokağa dökülünce polis müdahale etmiş, de Blasio da Twitter üzerinden katılımcılara sert tepki göstermişti.

Amerika’nın en büyük Yahudi kuruluşlarından Hakaretle Mücadele Birliğinin (ADL), belediye başkanının tepkisini "aşırı" bulması ve Yahudileri "günah keçisi" ilan ettiğini söylemesi üzerine, de Blasio Yahudi toplumundan özür dilemek zorunda kalmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York'ta Kovid-19 yasaklarına uymayan Yahudi okulu kapatıldı
73. Dünya Sağlık Asamblesinde Kovid-19 salgını için 'küresel soruşturma' kararı
Trump: DSÖ kendine çekidüzen vermeli
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 169'a yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 35 bini aştı

Benzer haberler

New York'ta Kovid-19 yasaklarına uymayan Yahudi okulu kapatıldı

New York'ta Kovid-19 yasaklarına uymayan Yahudi okulu kapatıldı

73. Dünya Sağlık Asamblesinde Kovid-19 salgını için 'küresel soruşturma' kararı

İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 169'a yükseldi

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 112 bin 895'e ulaştı

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 112 bin 895'e ulaştı
Dünya Bankası 100 ülkeye Kovid-19 desteği sağladı

Dünya Bankası 100 ülkeye Kovid-19 desteği sağladı
New York'ta Kovid-19 en fazla siyahileri ve Hispanikleri etkiledi

New York'ta Kovid-19 en fazla siyahileri ve Hispanikleri etkiledi