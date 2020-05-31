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Dünya

New York'ta 'göstericilerin üzerine polis aracının sürülmesi' inceleniyor

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, "NYPD aracının göstericilerin üzerine sürülmesi olayı da inceleniyor." dedi.

Islam Doğru   | 31.05.2020
New York'ta 'göstericilerin üzerine polis aracının sürülmesi' inceleniyor

New York

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, New York polisinin (NYPD) dün akşam George Floyd için düzenlenen gösterilerde kendini frenlediğini ve olayların büyümesini engellediğini belirterek, "NYPD aracının göstericilerin üzerine sürülmesi olayı da inceleniyor." dedi.

De Blasio, Minneapolis'te siyahi George Floyd'un gözaltına alınırken polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle New York’ta 4 gündür devam eden gösterilere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Barışçıl protestoların, dışarıdan katılan bir grup tarafından şiddet ve yağmalama ile provoke edilmeye çalışıldığını savunan Belediye Başkanı, dün gece bütün tahriklere rağmen polisin kendisini frenleyerek olayların büyümesini engellediğini öne sürdü.

De Blasio, sosyal medyada büyük tepki çeken, göstericilerin üzerine NYPD polis aracının sürüldüğü olayla ilgili de "Bundan hiç hoşlanmadım, buna benzer bir olayı bir daha asla görmek istemem. Bu konuyu inceliyoruz." diye konuştu.

George Floyd için 26 Mayıs'tan bu yana ülke genelinde protestolar düzenleniyor.

New York'un değişik bölgelerinde, dün gece sokaklara inen binlerce protestocu da trafiği engellemiş, polisle aralarında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Gösteriler sırasında bir polis aracının göstericilerin üzerine sürüldüğü görüntüler sosyal medyada eleştirilere neden olmuştu.

New York'ta dün geceki protestolarda da 345 gösterici tutuklandı, 33 polis yaralandı.

Olaylarda, Manhattan'da 10 fazla iş yeri yağmalandı, 47 polis aracı da yakılarak veya camları kırılarak hasar gördü.

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