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Dünya

New York'ta Filistin yanlısı göstericiler, New York Times gazetesi binasına girdi

ABD'de Filistin yanlısı göstericiler, New York Times (NYT) gazetesinin Manhattan'daki binasının lobisine girerek gösteri düzenledi, göstericilerden bazıları gözaltına alındı.

Islam Doğru  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
New York'ta Filistin yanlısı göstericiler, New York Times gazetesi binasına girdi Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

New York

Gazetenin orta Manhattan'da bulunan ana binasının önünde toplanan göstericiler İsrail'in Gazze'ye saldırılarında NYT'yi yanlı tutum takındığı gerekçesiyle protesto etti.

Polisin yoğun güvenlik önlemlerine rağmen göstericiler üzerlerinde "Filistin'e özgürlük" yazılı tişörtlerle "NYT saklanamazsın, seni soykırımla suçluyoruz" ve "NYT soykırımda suç ortağı" şeklinde slogan attı.

Bu arada yaklaşık 100 kadar gösterici de binanın lobisine yönelerek protestolarına burada devam etti.

Polisin müdahalesiyle lobideki göstericilerden bazıları plastik kelepçelerle gözaltına alındı.

New York'taki Filistin yanlısı göstericiler yerel saatle 01.00 civarında da New York Times'ın Queens bölgesinde bulunan NYT'nin baskı ve dağıtım tesisi önünde eylem gerçekleştirmişti.

Ellerinde "Soykırıma rıza burada üretiliyor" şeklinde pankartlar taşıyan göstericiler, zaman zaman gazete taşıyan kamyonları engellemiş, ancak saat 03.30 civarında olaysız şekilde dağılmıştı.

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