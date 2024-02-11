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Dünya

New York'ta Filistin destekçileri, Modern Sanat Müzesi'ni kısa süre işgal etti

ABD'nin New York kentinde, Filistin destekçisi yüzlerce aktivist, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların durdurulması için dünyaca ünlü Modern Sanat Müzesi'ni (MoMA) kısa süreliğine işgal etti.

Mücahit Oktay  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
New York'ta Filistin destekçileri, Modern Sanat Müzesi'ni kısa süre işgal etti

New York

Filistin destekçileri, soykırımla yargılanan İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçunu dünyaya duyurmak için bu sefer, New York'un en meşhur müzelerinden MoMA'nın yöneticilerine karşı protesto düzenledi.

Her seferinde farklı yöntemler deneyen çoğu Amerikalı aktivist, Manhattan'da, her yıl milyonlarca sanatseverin ziyaret ettiği MoMA'nın giriş salonuna "Özgür Filistin" yazan devasa bir bayrak asarak, "Siyonist işgale ve soykırıma destek verdikleri" gerekçesiyle müzenin bazı yönetim kurulu üyelerinin istifasını istedi.

"Kültür emekçileri Gazze'nin yanında" yazılı siyah pankart taşıyan protestocular, Gazze'deki ablukanın kaldırılması ve İsrail'le yapılan "sanatsal suç ortaklığının" sona erdirilmesini talep etti.

Kendilerini "New York Halkı" diye tanıtan grup, müze ziyaretçilerine dağıttıkları bildiride, "MoMA değişim ve yaratıcılık ideolojilerini savunurken, Mütevelli Heyeti silah üretimi, lobicilik ve kurumsal yatırım yoluyla siyonist işgali doğrudan finanse ediyor." ifadesi yer aldı.

Sanatın soykırıma karşı bir sis perdesi olmaması gereğine işaret edilen bildiride, soykırımcı, ırkçı ve yerleşimci sömürgecilikle doğrudan bağlantısı olan yönetim kurulu üyelerinin derhal görevlerini bırakması talep edildi.

Protestonun görüntülerine sosyal medya platformu X'teki sayfasında yer veren Filistin Gençlik Hareketinin paylaşımında, MoMA'yı geçici süreliğine işgal eden aktivistlerin yaklaşık 800 kişi olduğunu belirtilerek, İsrail'in Gazze'de 1 milyondan fazla mültecinin sığındığı Refah'a karşı operasyona hazırlandığı vurgulandı.


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