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Dünya

New York'ta Daniel Prude protestoları sonucu Rochester Polis Şefi istifasını açıkladı

New York'ta, siyahi Amerikalı Daniel Prude'un, gözaltı esnasında kafasına poşet geçirilmesi sonucu hayatını kaybettiği olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Rochester Polis Şefinin istifa ettiği açıklandı.

Mücahit Oktay   | 09.09.2020
New York'ta Daniel Prude protestoları sonucu Rochester Polis Şefi istifasını açıkladı Fotoğraf: Tayfun Coşkun /AA

New York

Rochester Belediye Başkanı Lovely Warren, bugünkü meclis toplantısında, 20 yıllık kıdemli Polis Şefi La'ron Singletary ve yardımcısının, geçtiğimiz hafta ortaya çıkan görüntülerin ardından Rochester'da çıkan olaylar üzerine, istifa ederek emekliye ayrılmak istediğini duyurdu.

Henüz bir yıl önce Belediye Başkanı Warren tarafından göreve atanan Singletary, yayımladığı bildiride, "Dışarıdaki varlıklar karakterimi yok etmeye çalışırken oturup bekleyemeyeceğim için emekliye ayrıldım. Geçen hafta yaşanan olaylar karakterimi ve güvenilirliğimi yok etme girişimidir." ifadesini kullandı.

Polis Şefi, siyahi Amerikalı Daniel Prude'un ölümü ile sonuçlanan gözaltına alma görüntülerini ağustos başına kadar görmediğini iddia ederken, tutuklama esnasında yaşananlar için, ''Benim savunacağım bir şey değil.'' ifadesini kullandı.

Medyaya yansıyan görüntüler büyük tepki toplamıştı

Ailesi tarafından geçen hafta paylaşılan görüntülerde, sokakta çıplak şekilde teslim olan Daniel Prude'un, polisin uyarısının ardından kendisine verilen talimatlar doğrultusunda yere yattığı, ellerinin arkadan kelepçelendiği, polisin, kelepçeli halde yatan zanlının kafasına poşet geçirerek yere doğru bastırdığı yer almıştı.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Prude'un bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldıktan sonra solunum cihazına bağlandığı ve otopsi raporuna göre ise 7 gün sonra hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Otopsi raporunda siyahi Prude'un ölümü, ''fiziksel baskı sonucu boğulma komplikasyonları'' ve "cinayet" olarak kayda geçmişti.
Prude’un kafasına tükürük poşeti geçirerek ölmesine neden olan 7 polis memuru görevden el çektirilmişti.

Medyaya yansıyan görüntüler büyük yankı uyandırırken, 6 ay sonra tekrar gündeme taşınan ölüm hadisesi ile ilgili video kaydı sosyal medyadaki paylaşımlarda geniş yer tutmuş, hadiseye karışan 7 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştı.

ABD, bir süredir mayıs ayında Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi ve son olarak Wisconsin'in Kenosha kentinde siyahi Jacob Blake'in polis tarafından çocuklarının gözü önünde 7 kez ateş açılarak vurulması sonucu ülke genelinde protestolara ve yeniden alevlenen siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarına sahne oluyor.

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