New York'ta acil durum çadırlarında kalan düzensiz göçmenler otele taşınmaya başladı
ABD’nin New York şehrindeki Randall's Adası’nda güney eyaletlerden gönderilen düzensiz göçmenlerin acil barınma ihtiyacını karşılamak için yaklaşık bir ay önce açılan sığınakta kalanlar bu sabah Manhattan’a taşınmaya başladı.
New York
AA’nın izlediği taşınma işleminde, yardım çadırında kalan bir kısmı Afrika ülkelerinden, çoğu ise Venezuelalı yaklaşık 170 düzensiz göçmen belediyece tahsis edilen otobüslerle Manhattan'daki 600 yatak odalı Watson Otel'e götürüldü.
Taşınma işlemi sırasında, güvenlik ve düzenin sağlanması için adada ulusal muhafız birliklerinden askerler de hazır bulundu.
Manhattan’a taşınmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten bazı göçmenler, Randall's Adası’nın şehre çok uzak olduğunu, bu nedenle iş bulmakta zorlandıklarını aktardı.
Diğer yandan, New York Şehri Bağımsız Bütçe Ofisince bugün yayınlanan yeni tahminlere göre, belediyenin şehre akın eden yaklaşık 24 bin düzensiz göçmenin bir yıllık barınma ve hizmeti için en az 600 milyon dolar harcayacağını açıklandı.
Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere düzensiz göçmenlerin gönderilmesi
Texas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, Meksika sınırından akın eden düzensiz göçmen yükünü tek başlarına kaldıramayacakları şikayetiyle Başkan Joe Biden’ın göçmen politikasını protesto etmek için düzensiz göçmenlerin bir kısmını başkent Washington, New York, Massachusetts gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere göndermeye başlamıştı.
New York'ta 50 bin civarında evsizin yaşadığı barınaklar, sınır bölgelerinden otobüslerle gönderilen düzensiz göçmenlerle dolmuş, bazı sığınmacılar boş oteller ve kamplara yerleştirilmişti.
New York Belediye Başkanı Eric Adams, düzensiz göçmen kriziyle daha iyi mücadele edebilmek için 7 Ekim'de olağanüstü hal ilan etmişti.
New York’a gönderilen 20 binden fazla düzensiz göçmeni ilk karşılama merkezi olarak Randall's Adası'nda İnsani Acil Müdahale ve Yardım Merkezi (HERRC) adı altında 1000 kişilik geçici sığınak çadırlar tasarlanmıştı.
AA'nın daha önce inşa sürecini görüntülediği 500 kişilik ilk sığınak yardım çadırına ilk olarak çoğu erkek yaklaşık 170 düzensiz göçmen yerleştirilmişti.
Biden yönetiminin, güney sınırındaki göçmen politikalarını sıkılaştırarak düzensiz göçmenleri geri göndermeye başlaması üzerine New York’a sınır eyaletlerinden otobüsle beklenen insan akışı da yavaşlamıştı.
Bunun üzerine New York Belediyesi, 12 Kasım’da yaptığı duyuruda, Randall's Adası'nda düzensiz göçmenler için açılan merkezin kapatılacağını ve içindekilerin Manhattan'daki 600 yatak odalı Watson Otel'e taşınacağını açıklamıştı.
Bazı çevreler, henüz haftalar önce açılan ve yaklaşık 650 bin dolar harcanan çadır tesiste şu ana kadar çok az göçmenin ağırlanmış olmasını ve bu kadar kısa bir sürede kapatılma kararı alınmasını eleştirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.