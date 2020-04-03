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Dünya

New Yorklulara dışarı çıkarken Kovid-19'a karşı 'yüzünüzü kapatın' çağrısı

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında New Yorklulara dışarı çıkarken yüzlerini kapatmaları çağrısında bulundu.

Islam Doğru   | 03.04.2020
New Yorklulara dışarı çıkarken Kovid-19'a karşı 'yüzünüzü kapatın' çağrısı

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, salgınla ilgili düzenlediği günlük basın toplantısında, "New Yorklulara dışarı çıkarken yüzlerini ev yapımı yüz maskesi, atkı, eşarp, bandana gibi şeylerle kapatmalarını tavsiye ediyoruz.” diye konuştu.

Bill de Blasio, öte yandan vatandaşları tıbbi maske kullanmaktan kaçınmaları için uyararak, bunun hastanelerdeki sağlık çalışanları için maske yetersizliğine yol açabileceği endişesinden kaynaklandığını dile getirdi.

Dünkü basın toplantısında Bill de Blasio, gelecek hafta bekledikleri salgın dalgasına şehirde bulunan hastaneleri hazır hale getirmek için acilen 3,3 milyon N95 türü yüz maskesi, 2,1 milyon cerrahi maske, 100 bin izolasyon elbisesi ve 400 ventilatöre ihtiyaçlarının olduğunu söylemişti.

Daha önceki açıklamalarında yetkililer, sağlık çalışanları, Kovid-19 testi pozitif çıkan hastalar ve hasta bakıcıları dışında insanların yüz maskesi kullanmasına gerek olmadığı tavsiyesinde bulunmuştu.

John Hopkins Üniversitesinin derlediği güncel verilere göre, New York, 92 bin 381 vaka ve 2 bin 373 can kaybı ile ABD’de Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen eyaletlerin başında geliyor.

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