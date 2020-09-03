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Dünya

New York Valisi'nden Trump'a 'Federal yardımları keserse kente orduyla gelmesi gerekir' çıkışı

New York Valisi Cuomo, ABD Başkanı Trump'ın kente federal yardımları kesmesi tehdidi üzerine, ''New York sokaklarında yürümeyi aklından geçiriyorsa, korumları bırak, orduyla gelmesi gerekir.'' ifadelerini kullandı.

Betül Yürük   | 03.09.2020
New York Valisi'nden Trump'a 'Federal yardımları keserse kente orduyla gelmesi gerekir' çıkışı

New York

New York Valisi Andrew Cuomo, ABD Başkanı Donald Trump'ın kente federal yardımları kesmesi tehdidi üzerine, ''New York sokaklarında yürümeyi aklından geçiriyorsa, korumları bırak, orduyla gelmesi gerekir.'' dedi.

Cuomo, Trump'ın New York dahil protestolar sırasında yasa dışı eylemlere müsade eden eyaletlere federal yardımları kesme tehdidine sert tepki gösterdi.

Trump'ın New York'ta istenmediğini belirten Cuomo, ''New York'a gelemez. New York sokaklarında yürümeyi aklından geçiriyorsa, korumaları bırak, orduyla gelmesi gerekir. New York için yaptığı en iyi iş buradan ayrılmaktı. Bırakın Florida'ya gitsin.'' ifadesini kullandı.

Cuomo, Trump'ın ilk günden New York'u cezalandırmak istediğini, eyaletlerin ve kentlerin toparlanması için gereken fonları vermeyi reddettiğini savunarak, ''Trump, kral değil, New York'ın fonlarını kesemez. Bu yasa dışı bir adım.'' değerlendirmesinde bulundu.


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