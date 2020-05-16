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Dünya, Koronavirüs

New York Valisinden Senatoya 'yardım paketini acil onaylaması' çağrısı

New York Valisi Cuomo, Kovid-19 ile etkin mücadele için eyaletleri destekleyecek yasanın Senato tarafından bir an önce onaylanması gerektiğini söyledi.

Mücahit Oktay   | 16.05.2020
New York Valisinden Senatoya 'yardım paketini acil onaylaması' çağrısı

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Günlük basın toplantısında konuşan New York Valisi Andrew Cuomo, "Temsilciler Meclisi, dün, eyaletlere yardımı içeren iyi bir tasarı kabul etti. Unutmayın, Amerikalıların ihtiyaç duyduğu hastaneleri, okulları, polis ve itfaiye gibi kritik servisleri fonlayan eyaletlerdir. Senato bu tasarıyı onaylamakta acele etmeli." dedi.

Kovid-19 ile etkin mücadele için federal yardımın önemine sık sık değinen Cuomo, bu konuda yapılan ayrımcılıkla ilgili, "Kovid-19 bütçesini kırmızı ve mavi diye ayırıp kendi partilerinden ölenleri sayanlara, Cumhuriyetçi eyaletlere Demokrat eyaletlerden daha fazla yardım yapmayı gündem edinenlere yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

Andrew Cuomo, ekonomide yeniden açılma konusunun çok hassas olduğunu, New York’un kriterlere uyan 5 bölgesinde cuma günü ticari faaliyetlerin başladığını belirtti. Cuomo, ancak New York şehri başta olmak üzere diğer 5 bölgenin ise 28 Mayıs'a kadar "Evde Kal" emrine uymaya devam etmelerini istedi.

Halk plajlarının komşu üç eyalet ile önceki yıllarda olduğu gibi "Anma Günü"ne (Memorial Day) bağlanan hafta sonunda açılacağını aktaran Vali, "Ekonomik aktiviteleri yeniden başlatmak için tüm fırsatları kolluyoruz. Örneğin, eyalet genelinde at yarışı pistleri 1 Haziran’da seyircisiz olmak kaydıyla açılabilir. Plajlar ise ancak yüzde 50 kapasite ile kullanılabilir." diye konuştu.

Cuomo, futbol veya voleybol gibi temas faaliyetlerine izin verilmeyeceğini, piknik alanları ve oyun salonları gibi toplanma yerlerinin kapalı kalmaya devam edeceğini söyledi.

Salgında rakamların düşmeye devam ettiği New York'ta şimdiye kadar yaklaşık 358 bin kişi Kovid-19'dan etkilenirken, 27 bin 704 kişi hayatını kaybetti.


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