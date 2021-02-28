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Dünya

New York Valisi Andrew Cuomo hakkında ikinci cinsel taciz iddiası

New York Times gazetesine konuşan Cuomo'nun eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett, geçen bahar aylarında Cuomo'nun kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu iddia etti.

Hakan Çopur   | 28.02.2021
New York Valisi Andrew Cuomo hakkında ikinci cinsel taciz iddiası Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

ABD'de New York Valisi Andrew Cuomo, eski danışmanının ardından bir başka eski danışmanı tarafından daha cinsel tacizle suçlandı.

New York Times gazetesine konuşan Cuomo'nun eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett, geçen bahar aylarında Cuomo'nun kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu iddia etti.

Bennett, Vali'nin kendisine "romantik ilişkilerde yaşın önemli olup olmadığını sorduğunu" ve "20'li yaşlardaki kadınlarla ilişkiye açık olduğunu söylediğini" ileri sürdü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Cuomo ise sözlerinin amacını aşacak şekilde yanlış yorumlandığını savundu.

New York Valisi Cuomo'un eski danışmanı Lindsey Boylan da "Medium" adlı internet sitesinde yayımladığı makalede, Vali Cuomo’nun 2018’de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etmiş, Cuomo ise iddiayı yalanlamıştı.

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