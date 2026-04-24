New York Times: ABD/İsrail-İran Savaşı'nda, ABD'nin kritik silah stokları tükendi ABD/İsrail-İran Savaşı'nda ABD'nin kritik silah stoklarının tükendiği ve ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Orta Doğu'daki askeri varlığı güçlendirme çabasının Rusya ve Çin gibi potansiyel rakiplerine karşı hazırlık düzeyini azalttığı iddia edildi.

New York Times gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD/İsrail-İran Savaşı başladığından beri ABD ordusunun Çin ile olası bir savaş için geliştirilen uzun menzilli seyir füzelerinin yaklaşık 1100'ünü tükettiği, bu sayının ABD stoklarında kalan toplam sayıya neredeyse eşit olduğu öne sürüldü.

ABD ordusunun savaş başladığından bu yana 1000'den fazla Tomahawk seyir füzesi kullandığı ve bunun her yıl satın alınan seyir füzesi sayısının yaklaşık 10 katı olduğu iddia edilen haberde, ayrıca 1200'den fazla Patriot ve 1000'den fazla Precision Strike ve ATACMS füzesi kullanıldığı ileri sürüldü.

Haberde, ABD ordusunun mühimmat stoklarını önemli ölçüde tükettiği ve yetkililerin stokları "endişe verici derecede düşük" olarak değerlendirdiği aktarılarak, Savunma Bakanlığı yetkililerinin senatörlere, savaşın yalnızca ilk iki gününde ordunun 5,6 milyar dolarlık mühimmat kullandığı bilgisini verdiği kaydedildi.

ABD'nin Asya ile Avrupa'dan Orta Doğu'ya bomba, füze ve teçhizat sevk ettiği ve bu nedenle üretimi artırma yolları aradığı belirtilen haberde, Pentagon'un Orta Doğu'daki askeri varlığını güçlendirme çabasının Rusya ve Çin gibi potansiyel rakiplerine karşı hazırlık düzeyini azalttığı öne sürüldü.

Haberde, Beyaz Saray yetkililerinden çatışmanın maliyetine ilişkin bir açıklama gelmediği ancak Amerikan Girişim Enstitüsü (AEI) ve Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezine göre (CSIS) savaşın maliyetinin 28 milyar ila 35 milyar dolar arasında olduğu ve bunun da günde yaklaşık 1 milyar doların biraz altında bir maliyete denk geldiğine işaret edildi.

ABD'nin Tayvan'ı savunma planlarını uygulayabileceğinden şüphe duyuluyor

Wall Street Journal gazetesinin yetkililere dayandırdığı haberinde de ABD'nin İran'a karşı savaşında tükettiği silah ve mühimmat miktarının, olası Çin işgaline karşı, ülkenin yakın vadede Tayvan'ı savunma planlarını tam olarak uygulayabileceğinden şüphe duyulduğu aktarıldı.

ABD'nin füze stoklarını savaş öncesi seviyelere geri getirmesinin 1 ila 4 yıl arası sürebileceği vurgulanan haberde, mühimmat stoklarının "İran'a karşı savaşın öncesinde de denk bir rakiple mücadele için yetersiz olduğunun düşünüldüğü" ve İran'a karşı yürütülen savaş sonrası "bu açığın daha da vahim hale geldiği" iddia edildi.

Haberde, düşük maliyetli silah üretimine odaklanılmasının stok yenileme süresini kısaltabileceği ancak ucuz ve kısa menzilli alternatiflerin ABD'nin daha fazla askeri varlığını "düşman ateşine maruz bırakacağı" uyarısı yapıldı.