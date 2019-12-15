New York Times: ABD askeri üsse izinsiz giren Çinli diplomatları sınır dışı etti
New York Times gazetesi, ABD'nin, Çin'in Washington Büyükelçiliğinde görevli biri istihbarat çalışanı olduğuna inanılan iki diplomatı, hassas askeri bir üsse araçlarıyla izinsiz girdiği için eylülde gizlice sınır dışı ettiğini yazdı.
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New York Times gazetesinin haberinde, Çin'in Washington Büyükelçiliğinde görevli 2 diplomatın, eşlerinin de içinde bulunduğu bir araçla geldikleri Virginia eyaletindeki askeri üssün kontrol noktasında durdurulduğu belirtildi.
Diplomatlara bölgeye giriş izinlerinin bulunmadığı için geri dönmeleri gerektiğinin söylendiği ifade edilen haberde, aracın uyarıya rağmen yoluna devam ettiği kaydedildi.
Daha sonra itfaiye araçlarınca önü kesilen araçtaki diplomatların Amerikalı yetkililere, İngilizce talimatlarını anlamadıkları ve kaybolduklarını söylediği aktarıldı.
ABD'li yetkililer ise yaşanan olayın bu kadar masum olduğuna inanmadıklarını ve Çinli diplomatların güvenliği test etmek için üsse girmeye çalışmış olabileceklerini iddia etti.
Eylülde Çinli diplomatların gizlice Washington'dan kovulmasının ne ABD ne de Çin tarafından gündeme getirildiği ifade edilen haberde, söz konusu durumun Trump yönetiminde, Çin'in ABD'de casusluk çabalarını genişlettiği yönündeki endişeleri artırdığına dikkati çekildi.
ABD'nin en son 1987'de Çin'in Washington Büyükelçiliğindeki iki diplomatını sınır dışı ettiği anımsatılan haberde, ABD'li yetkililer, Washington'ın casusluk konusunda Çin'e karşı daha sert bir tutum sergilediğini öne sürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.