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Dünya

New York Temyiz Mahkemesi, Trump'ın mahkeme celbine itirazını reddetti

New York Temyiz Mahkemesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mahkeme celbinin siyasi amaçlı bir soruşturmanın parçası olduğu yönündeki iddialarını oy birliğiyle reddetti, "ifade vermesi gerektiğine" hükmetti.

Mücahit Oktay   | 26.05.2022
New York Temyiz Mahkemesi, Trump'ın mahkeme celbine itirazını reddetti

New York

Mahkeme, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta mahkeme celbini cevapsız bırakmasıyla ilgili kararını açıkladı.

New York Yüksek Mahkemesi Temyiz Kurulu, Trump'ın mahkeme celbinin siyasi amaçlı bir soruşturmanın parçası olduğu yönündeki iddialarını oy birliğiyle reddederken, bizzat mahkemeye gelip iş uygulamalarına ilişkin soruşturmada tanıklık yapması gerektiğini belirtti.

Mahkeme tarafından internet sitesinden yapılan 4 sayfalık yazılı açıklamada, Trump'ın mahkemeye çağrılma kararı, "Mahkeme celbi kararı alınmadan önce önemli miktarda kanıt gözden geçirildi." ifadesiyle gerekçelendirildi.

"Trump Organization" isimli şirketteki dolandırıcılık iddiaları hakkında sivil bir soruşturma yürüten New York Başsavcısı Letitia James, karar sonrası "Mahkemeler bir kez daha Donald Trump'ın mali ilişkilerine ilişkin yasal soruşturmamıza uyması gerektiğine karar verdi. Bu davanın gerçeklerini takip etmeye devam edeceğiz ve kimsenin kanundan kaçmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Söz konusu davayla ilgili mahkemenin istediği belgeleri teslim etmeyen Trump, sivil itaatsizlik ve mahkeme emrine uymadığı iddiasıyla günlük 10 bin dolar cezaya çarptırılmıştı.

Trump'ın bu kararı temyize taşıması üzerine New York yargıçlarından Arthur Engoron, "belirli koşulların karşılandığı gerekçesiyle" para cezasını durdurmuştu.

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