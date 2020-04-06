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Dünya, Koronavirüs

New York’ta Kovid-19’dan ölenlerin cenazeleri mobil morglara yüklendi

New York'un Brooklyn kentinde bulunan Wyckoff Heights Hastanesinde Kovid-19 salgınından ölenlerin cenazelerinin soğutmalı tırlara yüklendiği görüntülendi.

Mücahit Oktay   | 06.04.2020
New York’ta Kovid-19’dan ölenlerin cenazeleri mobil morglara yüklendi Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

New York’ta Wyckoff Heights Medical Center sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin cenazelerinin, mobil morg tırlarına taşıdığı görüntülendi.

New York’ta en çok Kovid-19 ölümlerinin yaşandığı Brooklyn’de Wyckoff Heights Hastanesinin acil servisinde birçok kişinin ambulanslarla yoğun bakıma götürüldüğü, hayatını kaybeden birçok Amerikalının cenazesinin ise morga dönüştürülmüş soğutmalı tırlara taşındığı görüldü.

Anadolu Ajansı ekibi tarafından çekilen görüntülerde, hastanenin acil servisine ambulanslarla getirilen Kovid-19 teşhisli hastalar arasında birçok gencin de olması dikkati çekti.

New York’ta Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü bölgelerden biri olan Brooklyn ilçesindeki hastanede salgın trafiği gün boyunca devam etti.

John Hopkins Üniversitesi Koronavirüs Araştırma Merkezi tarafından paylaşılan son verilere göre, New York eyaletinde Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 130 bin 689’a, ölü sayısı 4 bin 758'e yükseldi.

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New York’ta Kovid-19’dan ölenlerin cenazeleri mobil morglara yüklendi