Dolar
9.53
Euro
11.06
Altın
1,794.16
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,536.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

New York’ta aşı olmayan 2 binden fazla itfaiyeci 'sağlık izni'ne çıktı

ABD’nin New York şehrinde, kamu çalışanlarının yeni tip koronavirüs aşısı yaptırma zorunluluğunun devreye girdiği bu hafta 2 binden fazla itfaiyecinin sağlık iznine ayrıldığı bildirildi.

Esin Eşkinat Sayılgan   | 01.11.2021
New York’ta aşı olmayan 2 binden fazla itfaiyeci 'sağlık izni'ne çıktı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

New York İtfaiye Departmanı (NYFD) yetkilisi Frank Dwyer, NBC kanalına yaptığı açıklamada 29 Ekim’de Kovid-19 aşı zorunluluğunun başlamasıyla sağlık iznine çıkan itfaiyeci sayısının “çok sıra dışı” olduğunu belirtti.

NYFD Başkanı Daniel A. Nigro ise aşı zorunluluğunu protesto etmek için sağlık izni alanları eleştirdi.

Nigro “Bazı üyelerimizin sorumsuzca sahte izin kullanması, New Yorkluların ve diğer itfaiye çalışanlarının hayatını tehlikeye atıyor. Bu kişiler işlerine geri dönmezlerse yaptıklarının sonuçlarıyla yüzleşirler.” diye konuştu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun şehir çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmesi geçen hafta protestolara neden olmuştu.

FDNY itfaiyecilerini temsil eden sendika başkanı Andrew Ansbro, itfaiyecilere kurallara karşı gelmelerini tavsiye ettiğini açıklamıştı.

Associated Press, 26 bin şehir çalışanının aşı yaptırmadığını haber yaparken de Blasio, çalışanların yüzde 91’inin aşılandığını açıklamıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi
New York’ta aşı olmayan 2 binden fazla itfaiyeci 'sağlık izni'ne çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 745 bin 837'ye çıktı
Türkiye'de ilk 'araçta PCR testi' Samsun'da yapıldı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 milyonu aştı

Benzer haberler

New York’ta aşı olmayan 2 binden fazla itfaiyeci 'sağlık izni'ne çıktı

New York’ta aşı olmayan 2 binden fazla itfaiyeci 'sağlık izni'ne çıktı

Türkiye'de 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 745 bin 837'ye çıktı

Türkiye'de ilk 'araçta PCR testi' Samsun'da yapıldı

Türkiye'de ilk 'araçta PCR testi' Samsun'da yapıldı

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 milyonu aştı

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 milyonu aştı
Tayland Kovid-19 aşısı olan turistlere kapılarını yeniden açtı

Tayland Kovid-19 aşısı olan turistlere kapılarını yeniden açtı