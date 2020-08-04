Euro
8.22
Dolar
6.91
BIST 100
1,087.16
Altın
2,016.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

New York Sağlık Komiseri Belediye Başkanının Kovid-19 tutumu nedeniyle istifa etti

ABD'de en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün yaşandığı New York eyaletinde, New York şehri Sağlık Komiseri Barbot, Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun tutumuna tepki göstererek istifa etti.

Dildar Baykan   | 04.08.2020
New York Sağlık Komiseri Belediye Başkanının Kovid-19 tutumu nedeniyle istifa etti Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Washington

KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de en çok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümün yaşandığı New York eyaletinde, New York şehri Sağlık Komiseri Oxiris Barbot, Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun tutumuna tepki göstererek istifa etti.

Barbot istifa mektubunda, de Blasio'yu bu kadar büyük bir pandemi döneminde sağlık uzmanlarını dışlamakla suçlayarak "Hayatımızın en kritik kamu sağlığı krizi sürecinde, sağlık birimimizin hastalık kontrol uzmanlığının yeterince kullanılmamış olmasından duyduğum hayal kırıklığıyla görevimden ayrılıyorum." ifadesini kullandı.

De Blasio ve Barbot, pandeminin başından bu yana alınacak önlemler konusunda yaşadıkları anlaşmazlıklarla gündeme geliyor.

Kovid-19 nedeniyle tarihinin en büyük sağlık krizlerinden birini yaşayan New York'ta eyalet genelinde 32 bin 791, New York kentinde ise 18 bin 927 kişi yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 700 bini aştı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kovid-19 tedbirleri' konulu ek genelge
Yunanistan'da Kovid-19 vakalarındaki yükseliş nedeniyle tedbirler artırılıyor
Sağlık Bakanı Koca: Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi

Benzer haberler

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'dan Libya açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'dan Libya açıklaması

New York Sağlık Komiseri Belediye Başkanının Kovid-19 tutumu nedeniyle istifa etti

ABD'deki Çinli öğrenciler: İki ülke de bizi istemiyor

ABD-Çin rekabeti uzaya yayılıyor

ABD-Çin rekabeti uzaya yayılıyor
ABD'nin Portland kentinde polis ırkçılık karşıtı protestoları 'yasa dışı' ilan etti

ABD'nin Portland kentinde polis ırkçılık karşıtı protestoları 'yasa dışı' ilan etti
ABD'de Isaias Kasırgası Kuzey Carolina'ya ulaştı

ABD'de Isaias Kasırgası Kuzey Carolina'ya ulaştı