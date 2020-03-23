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Dünya, Koronavirüs

New York Polis Departmanında görev yapan 98 kişide Kovid-19 tespit edildi

ABD'nin en büyük metropollerinden New York'ta görev yapan 98 kişide Kovid-19 rastlandı.

Dildar Baykan   | 23.03.2020
New York Polis Departmanında görev yapan 98 kişide Kovid-19 tespit edildi

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) vakaları her gün artmaya devam ederken New York en çok vakaya rastlanan eyalet olarak öne çıkıyor. 

New York Polis Departmanı (NYPD) Komiseri Dermot Shea, yaptığı açıklamada 98 kişide Kovid-19'a rastlandığını duyurdu.

Söz konusu kişilerden 70'inin üniformalı polis, 28'inin ise sivil çalışan olduğunu kaydeden Shea, 3 kişinin şu anda hastanede yattığını aktardı.

New York'ta cumartesi günkü testlerin yarısı pozitif

Öte yandan New York'taki Kovid-19 testlerini yapan Presbyterian Tıp Merkezinin laboratuvarında cumartesi günkü testlerin yarısının pozitif çıktığı belirtildi.

Presbyterian Operasyon Şefi Doktor Laura Forese, yaptığı açıklamada, önceki gün 500 test yaptıklarını ve bu testlerin 250'sinin pozitif sonuç verdiğini belirterek, "Bu çok yüksek bir rakam" dedi.

Forese, test kitlerinin azlığı nedeniyle bazı kişilerde virüs şüphesi olsa bile eve göndermek zorunda kaldıklarını da vurguladı.

Cezaevindeki ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'ın virüse yakalandığı iddiası

Öte yandan, New York Ceza İnfaz Kurumu da yaptığı açıklamada, 5 çalışan ve 10 mahkum da daha Kovid-19'a rastlandığını duyurdu.

Böylece New York'ta 17 Ceza İnfaz Kurumu çalışanı ve 29 mahkumda Kovid-19 tespit edilmiş oldu.

Bu arada çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel taciz suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılan ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein'in da hapishanede koronavirüse yakalandığı iddia edildi.

Yerel basının Weinstein'in kaldığı New York'taki cezaevinin yetkililerine dayandırdığı haberlerde, 68 yaşındaki Weinstein'ın virüs testinin pozitif olduğu ve cezaevinde karantinaya aldığını belirtildi.

Ohio ve Louisiana eyaletlerinde "evde kalın" talimatı yayımladı

Öte yandan Ohio Valisi Mike DeWine, düzenlediği basın toplantısında eyalet sakinlerine pazartesi gece yarısından itibaren "evde kalınması" talimatı verdiklerini duyurdu.

Söz konusu talimatın en erken 6 Nisan'a kadar geçerli olacağını kaydeden DeWine, "hayati önemdeki" iş yerleri ve restoranların gel-al servisleri haricindeki tüm iş yerlerinin de kapatılacağını sözlerine ekledi.

Louisiana Valisi John Bel Edwards da benzeri bir karara vararak bugün 17.00'den itibaren geçerli olmak üzere eyalet sakinlerine "Evde kalın" talimatı verdiklerini duyurdu.

Vali Edwards ayrıca eyaletteki tüm "zaruri olmayan" iş yerlerinin kapatılacağını duyurdu.

ABD Kovid-19 vakalarında dünyada 4. sırada

Dünyada Kovid-19'un en etkili olduğu ülkelerden ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşmaya devam ediyor.

Ülkedeki virüs rakamlarını takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre vaka sayısı 26 bin 747'ye, ölü sayısı 340'a ulaştı.

New York Valisi Andrew Cuomo da son basın toplantısında, eyaletteki Kovid-19 kaynaklı vaka sayısının 15 bin 168'e, ölü sayısının da 114'e çıktığını açıkladı.

ABD, Kovid-19 vaka sayısı bakımından Çin, İtalya ve İspanya'nın ardından 4. sırada yer alıyor.

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