New York Belediye Başkanı'nın yemin töreni Kovid-19 nedeniyle iptal edildi
New York Belediye Başkanlığına seçilen Eric Adams, kentte artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 1 Ocak'taki yemin törenini iptal etti.
New York
Adams, yaptığı açıklamada, "İnsanları tehlikeli bir ortama sokmak istemiyoruz. Törene ihtiyacım yok." ifadesini kullandı.
Törenin Brookyln'de Kings Theatre'da kapalı bir alanda olması planlanıyordu.
New York Belediye Başkanlığına seçilen ikinci siyahi Amerikalı olan Adams, 1 Ocak'ta görevine başlayacak.
New York'ta Omicron varyantı nedeniyle Kovid-19 vakaları hızla yükselişe geçti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.