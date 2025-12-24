Dolar
Dünya

New York Belediye Başkanı seçilen Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü

ABD'de New York'un seçilmiş Belediye Başkanı Zohran Mamdani, belediye başkanlığı görevini devraldığında Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) ve Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele edeceği sözü verdi.

Irmak Akcan  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
New York Belediye Başkanı seçilen Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü

Ankara

Mamdani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Brown Üniversitesinde 13 Aralık'ta düzenlenen silahlı saldırının ardından üniversitedeki Filistinli bir öğrenciye iftira atılmasına ilişkin açıklama yaptı.

İnternet üzerindeki "komplo teorisyenlerinin" Brown Üniversitesinde okuyan Filistinli öğrenci Mustapha Kharbouch'u "kefiye taktığı bir fotoğrafı nedeniyle" silahlı saldırıdan haksız yere sorumlu tuttuklarını belirten Mamdani, Kharbouch'un bu sebeple ölüm tehditleri, Müslüman ve Filistinli karşıtı ırkçılıkla karşı karşıya kaldığına dikkati çekti.

Mamdani, olayların ardından Kharbouch ile görüştüğünü aktararak kendisinin uluslararası ilişkiler ve antropolojiye ilgi duyan bir öğrenci olduğunu ve doktora yapmayı düşündüğünü ifade etti.

Kharbouch'un Filistin kökenli olması sebebiyle internette hedef alındığını kaydeden Mamdani, belediye başkanı olduğunda Müslüman karşıtlığı ve Filistinli karşıtı ırkçılıkla mücadele edeceğine söz verdi.

Mamdani, Eric Adams'tan devralacağı New York Belediye Başkanlığı görevine 1 Ocak 2026'da başlayacak.

Kampüste silahlı saldırı

ABD'deki Brown Üniversitesinde 13 Aralık'ta düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) Profesörü Nuno Loureiro ise 15 Aralık gecesi Massachusetts'in Brookline kasabasındaki evinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Söz konusu iki saldırının şüphelisi 48 yaşındaki Portekiz vatandaşı Claudio Neves Valente, 19 Aralık'ta New Hampshire'da kiraladığı bir depoda ölü bulunmuş ve yetkililer şüphelinin intihar ettiğini tespit etmişti.

Yetkililer, Valente'nin eski bir Brown öğrencisi olduğunu belirtmiş, Loureiro ile Portekiz'deki bir üniversitede 1995'te aynı akademik programda yer aldığı bilgisini paylaşmıştı.

