New York Başsavcılığı, Trump’ın servetini 2,2 milyar dolara kadar fazla gösterdiğini iddia etti
New York Başsavcılığı, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın bir yıllık kişisel servetini olması gerekenden 2,2 milyar dolara kadar fazla açıkladığını iddia etti.
Ankara
NBC News'ün haberine göre, savcılar, Trump, çocukları ve Trump Organization şirketine açılan 250 milyon dolarlık davada, 2011- 2021 arasında Trump'ın kişisel servetini olduğundan fazla gösterdiğini savundu.
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Savcılar, New York Yüksek Mahkemesine sundukları belgelerde, Trump'ın servetini, her yıl olması gerekenden 812 milyon ila 2,2 milyar dolar fazla açıkladığı ifade edildi.
Savcıları, Trump'ın işiyle alakalı işlemler için servetini birçok "yanlış veya yönlendirici" biçimde gösterecek belgeler kullandığının dikkate alınmasını talep etti.
Savcılar tarafından, Trump'ın İskoçya’daki golf sahasının değerini olduğundan daha yüksek değerde göstermesi örnek verildi.
Trump'ın avukatı söz konusu iddialara cevap vermeyerek savcıların faaliyetlerini "cadı avı" olarak tanımladı.
New York Başsavcısı Letitia James, Trump, bazı çocukları ve Trump Organization şirketine 250 milyon dolarlık dava açmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.