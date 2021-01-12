Euro
9.08
Dolar
7.47
BIST 100
1,543.05
Altın
1,861.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

New York Barosu Trump'ın avukatı Giuliani'nin üyeliğinin iptali için soruşturma başlattı

ABD'de New York Eyalet Barosu, Kongre baskını öncesi göstericilere hitaben yaptığı konuşma nedeniyle Başkan Trump'ın avukatı Giuliani'nin üyeliğinin iptali için soruşturma açtı.

Nuri Aydın   | 12.01.2021
New York Barosu Trump'ın avukatı Giuliani'nin üyeliğinin iptali için soruşturma başlattı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

New York Eyalet Barosundan (NYSBA) yapılan yazılı açıklamada, Kongre baskını "darbe girişimi" olarak değerlendirilerek, "Demokrasimizin dokusunu bozmaya niyetli olanların kontrolsüz kalmasına izin veremeyiz." ifadesi kullanıldı.

Başkan Donald Trump taraftarlarına yönelik yaptığı konuşmanın, "göstericileri Kongre binasını basmaya teşvik ettiği" gerekçesiyle Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin üyeliğinin iptal edilmesi için soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, Giuliani'ye söz konusu konuşmasına ilişkin savunma yapma imkanı tanınacağı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, aralarında senatörlerin de bulunduğu 100'den fazla baro üyesinin Giuliani hakkında şikayette bulunduğuna dikkat çekildi.

Trump yanlıları Kongreyi basmıştı

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, Trump taraftarları, Beyaz Saray önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş, polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 24 milyonu aştı
Yeni Zelanda, Kovid-19 testi pozitif çıkanları ülkeye kabul etmeyecek
İspanya'da Noel döneminde gevşetilen önlemler Kovid-19 vakalarını artırdı
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde Kovid-19 İzlem Merkezi kuruldu
Kovid-19 aşı uygulaması kayıtları 'aşıla' mobil uygulaması üzerinden yapılacak

Benzer haberler

New England Patriots'un koçu Belichick, Trump'ın vereceği Başkanlık Özgürlük Nişanı'nı kabul etmedi

New England Patriots'un koçu Belichick, Trump'ın vereceği Başkanlık Özgürlük Nişanı'nı kabul etmedi

Netanyahu Twitter hesabından ABD Başkanı Trump'ın fotoğrafını kaldırdı

New York Barosu Trump'ın avukatı Giuliani'nin üyeliğinin iptali için soruşturma başlattı

Sosyal medyanın özgürlük masalı ve 'kötü kurt' Trump

Sosyal medyanın özgürlük masalı ve 'kötü kurt' Trump
İran’ın nükleer kozu yeni dönemde yeterli olacak mı?

İran’ın nükleer kozu yeni dönemde yeterli olacak mı?
Küba, teröre destek veren ülkeler listesine alınması nedeniyle ABD'yi kınadı

Küba, teröre destek veren ülkeler listesine alınması nedeniyle ABD'yi kınadı