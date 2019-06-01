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Dünya

New Jersey'de Kadir Gecesi'nde Müslümanlar camilere akın etti

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Müslümanlar Kadir Gecesi'ni ihya etmek için camilere akın etti.

Dildar Baykan   | 01.06.2019
New Jersey'de Kadir Gecesi'nde Müslümanlar camilere akın etti

New Jersey

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Müslümanlar Kadir Gecesi'ni ihya etmek için camilere akın etti.

Bergen Diyanet Camisi'nin organize ettiği sokak iftarında bir araya gelen yüzlerce Müslüman ve gayrimüslim birlikte iftar açtı.

Ezan sesinin dışarı verilmediği New Jersey'de, iftar nedeniyle canlı ezan okunmasına da müsaade edilmedi.

İftar yemeğinin ardından çocuklara yönelik İngilizce Hacivat-Karagöz oyunu gösterisi düzenlendi.

Camiyi dolduran Müslümanlar, teravih namazının ardından İslam aleminin barışı ve birliği için dua etti.

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