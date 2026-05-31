New Jersey eyaletinde protestoların sürdüğü ICE gözaltı merkezi çevresinde sokağa çıkma yasağı ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) gözaltı merkezi çevresinde, protestocular ile güvenlik güçleri arasında artan gerginliklerin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, eyaletin Newark kentindeki Delaney Hall tesisinde açlık greviyle bağlantılı olarak başlayan protestolarda, göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki gerginlik sürüyor.

Polis, kalabalığı dağıtmak amacıyla göz yaşartıcı gazla protestoculara müdahalede bulundu.

Gösterilerde, ICE'ı destekleyen küçük bir grup da alana gelerek göçmen politikalarına destek veren sloganlar attı ve pankartlar açtı.

Newark Belediye Başkanı Ras Baraka, yaptığı açıklamada, tesis çevresinde "artan güvenlik endişeleri ve polis müdahalesi ihtiyacındaki yükseliş" nedeniyle yaklaşık 800 metre çapındaki bölgede sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Baraka, başka bir duyuruya kadar yasağın her gece 21.00-06.00 saatleri arasında geçerli olacağını belirterek, çok sayıda kişinin gözaltına alındığını ve bazı kişilerin silah taşıdığının tespit edildiğini aktardı.

New Jersey Valisi Mikie Sherrill ise tesis çevresinde son günlerde artan protestoların ardından polise güvenlik çemberi oluşturma talimatı verdi.

Sherrill, protestoculara gerilimi düşürme çağrısı yaparak, şiddet olaylarının ICE operasyonlarını genişletmek için gerekçe oluşturmasına izin vermek istemediğini ifade etti.

Newark'taki Delaney Hall ICE tesisinde tutulan yaklaşık 300 göçmenin, tesisteki insanlık dışı kötü şartlar nedeniyle 22 Mayıs'tan bu yana açlık grevi protestosuna başladığı belirtiliyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) ise Delaney Hall tesisine yönelik kötü muamele ve sağlık hizmeti eksikliği iddialarını "asılsız" olarak nitelendirmiş, gözaltındakilere üç öğün yemek, sağlık hizmeti ve yasal süreçlere erişim sağlandığını savunmuştu.