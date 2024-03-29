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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu'yla görüşen İsrailli esirlerin yakınları, "Beyaz Saray'da daha iyi muamele gördüklerini" söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, "Beyaz Saray'da İsrail hükümetine kıyasla daha iyi muamele gördüklerini" belirtti.

Mehmet Alaca  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
Netanyahu'yla görüşen İsrailli esirlerin yakınları, "Beyaz Saray'da daha iyi muamele gördüklerini" söyledi

KUDÜS

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesine göre, dün Başbakan Netanyahu ile bir araya gelen esir yakınları, İsrail hükümetinin esirler konusundaki tutumunu eleştirdi.

Görüşmeye katılan iki kaynak, daha önce ABD Başkanı Joe Biden ve diğer yetkililerle defalarca görüşen ve aralarında ABD-İsrail çifte vatandaşlığına sahip esir yakınlarının, ABD yönetiminin esirler konusundaki tutumunun İsrail hükümetinin tutumundan daha iyi olduğunu Netanyahu'ya ilettiklerini aktardı.

Kaynaklar, esir yakınlarının görüşmede Netanyahu'ya, "Beyaz Saray'da İsrail hükümetine kıyasla daha iyi muamele gördüklerini" söylediğini dile getirdi.

Esir yakınlarının ABD ile iyi ilişkilerin sürdürülmesi gerektiğine ilişkin ifadelerine ise Netanyahu'nun, "Artık ABD'nin muhalefetine rağmen İsrail için doğru olanı yapıyoruz." dediği kaydedildi.

ABD'nin, rehine görüşmelerinde arabulucu olan Katar'a yeterince baskı uygulamadığını da iddia eden Netanyahu, "Katar'a baskı kurmak için daha fazlasını yapabilirler." dedi.

Üst düzey isimlere göre, hükümetin önceliği Hamas'ın yok edilmesi

Başbakan Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de dahil olmak üzere Netanyahu hükümetinin üst düzey isimleri, esirlerin İsrail'in birinci önceliği olmaması gerektiğini ve Hamas'ı yok etmenin daha önemli olduğunu savunuyor.

Sosyal medyada Netanyahu destekçileri tarafından saldırıya uğradıklarını iddia eden bazı esir yakınları, esirlerin salıverilmesi için hükümete çağrıda bulundukları gösterilerde fiziksel saldırıya uğradıklarını da belirtmişlerdi.

ABD Başkanı Joe Biden, 7 Ekim saldırılarından bu yana Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarıyla birkaç kez bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD dış istihbarat teşkilatı CIA Direktörü Bill Burns ve diğer birçok ABD'li yetkili esir yakınlarıyla çok sayıda toplantı yapmıştı.

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