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Dünya

Netanyahu'nun yolsuzluk davasıyla ilgili soruşturmaları yürüten ekibin başkanı istifa etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili soruşturmaları yürüten ekibin başkanının, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yaptığı yeni atamaların ardından polislik görevinden istifa ettiği bildirildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Ali Semerci  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Netanyahu'nun yolsuzluk davasıyla ilgili soruşturmaları yürüten ekibin başkanı istifa etti

Kudüs

Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrail Polisi Başkomiseri Koresh Barnor'un, Ben-Gvir'in yeni atamalarının ardından emekli olma kararı alarak görevinden istifa ettiği belirtildi.

Haberde, Barnor'un, Netanyahu'nun yolsuzlukla suçlandığı "1000 ve 2000 numaralı" davalarda soruşturma ekibinin başında yer aldığı aktarıldı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in, fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskınlarından sorumlu Tuğgeneral Amir Arzani’yi, Kudüs Emniyet Müdürü olarak atadığı bildirilmişti.

Açıklamada, Tuğgeneral Arzani'nin tümgeneral rütbesine yükseltileceği aktarılmıştı.

İsrail’in Haaretz gazetesinin haberinde ise Arzani'nin tümgeneral rütbesine terfi ettirilerek Kudüs Emniyet Müdürü olarak atandığı. Bakan Ben-Gvir’in güvenlik sekreterinin de Batı Şeria'nın polis şefi olarak atandığı ifade edilmişti.

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