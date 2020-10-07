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Dünya

Netanyahu'nun eşi Başbakanlık konutuna kuaför çağırarak karantina kuralını ihlal etmiş

Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutuna bir kuaför getirttiği bildirildi.

Mustafa Deveci   | 07.10.2020
Netanyahu'nun eşi Başbakanlık konutuna kuaför çağırarak karantina kuralını ihlal etmiş

Kudüs

Yediot Ahronot gazetesinde yer alan haberde, Sara Netanyahu'nun geçen hafta saçını yaptırmak için Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutuna bir kuaför getirttiği kaydedildi. 

Netanyahu'nun eşinin böylece 18 Eylül'de uygulanmaya başlanan karantina gereğince "zorunlu nedenler dışında bir kişinin başkasının evini ziyaret etmemesi" kuralını çiğnediği ifade edildi.

Sara Netanyahu'ya yakın kaynaklar, Başbakan'ın eşinin, rol aldığı bir kamu spotunun çekimi için konuta kuaför çağırdığını doğruladı.

İsrail'de Kovid-19 ile mücadele için 18 Eylül'de başlayan karantina kapsamında berber ve kuaförlerin de aralarında bulunduğu birçok işletme kapatılmış, halkın evlerinden 1 kilometreden fazla uzaklaşması yasaklanmıştı.


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