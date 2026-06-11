Ana içeriğe atla
İçerik bulunamadı
Anadolu Ajansı
Yasal Uyarı
AA WhatsApp Kanalları
RSS
Gündem
İLETİŞİM
İletişim
Abonelik Talepleri
Yurt İçi Bürolar
Yurt Dışı Bürolar
Anadolu Ajansı © 2026
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
ANALİZ
EDITION
Türkçe
English
BHSC
Pусский
Français
العربية
Kurdî
کوردی
Shqip
فارسی
македонски
Bahasa Indonesia
Español
NATO Ankara Zirvesi
2026 FIFA Dünya Kupası
ABD/İsrail-İran Savaşı
CANLI
ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısı düzenliyor
ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısı düzenliyor