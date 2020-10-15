Euro
9.28
Dolar
7.94
BIST 100
1,180.43
Altın
1,903.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Netanyahu'dan İsrail-Filistin barışı için 'daha fazla uzlaşı' değerlendirmesi

İsrail Başbakanı Netanyahu, "İsrail ve Arap dünyası arasında daha geniş bir uzlaşı, İsrail-Filistin barışı konusunda ilerleme kaydedilmesine yardımcı olabilir" dedi.

Ekrem Biçeroğlu   | 15.10.2020
Netanyahu'dan İsrail-Filistin barışı için 'daha fazla uzlaşı' değerlendirmesi

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve Arap dünyası arasında daha geniş bir uzlaşının, İsrail-Filistin barışı konusunda ilerleme kaydedilmesine yardımcı olabileceğini belirtti.

İsrail Parlamentosunda (Knesset) normalleşme anlaşmalarının kabulü için yapılan özel oturumda konuşan Netanyahu bu anlaşmaların, Filistinlilerin, İsrail'i Yahudilerin ulusal devleti olarak kabulü konusunda katkı sağlayacağını ümit ettiğini söyledi.

Arap ülkeleriyle normalleşme sürecini sürdürme konusunda kararlılığını vurgulayan Netanyahu, "İsrail ve Arap dünyası arasında daha geniş bir uzlaşı, İsrail-Filistin barışı konusunda ilerleme kaydedilmesine yardımcı olabilir. Bu barışın gerçekleşmesi için sadece Kudüs ve Ramallah'a değil, Riyad'a, Abu Dabi'ye ve başka yerlere de bakmamız gerekiyor." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta BAE, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail'le "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Beyaz Saray'da 15 Eylül'de düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Filistin Yönetimi daha önceki açıklamasında Bahreyn ve BAE'nin İsrail ile anlaşmasını, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanet olarak değerlendirerek, tepki göstermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 980 Kovid-19 vakası açıklandı
Türkiye'de son 24 saatte 1693 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 66 kişi hayatını kaybetti
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, ekibinde Kovid-19 çıkınca Liderler Zirvesinden ayrıldı
Merkel, sivil toplum temsilcileriyle internet üzerinden Kovid-19 ile mücadeleyi görüştü
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 221 bin 895'e yükseldi

Benzer haberler

BM'den İsrail'e 'Filistin'de 5 bin yeni yasa dışı konutun inşa planını durdurma' çağrısı

BM'den İsrail'e 'Filistin'de 5 bin yeni yasa dışı konutun inşa planını durdurma' çağrısı

Netanyahu'dan İsrail-Filistin barışı için 'daha fazla uzlaşı' değerlendirmesi

İsrail Meclis Başkanı'ndan 'toprak karşılığı barış' ilkesi için 'maskaralık' nitelemesi

İsrail iki günde Yahudi yerleşimciler için yaklaşık 5 bin konutun inşasına onay verdi

İsrail iki günde Yahudi yerleşimciler için yaklaşık 5 bin konutun inşasına onay verdi
İsrail televizyonu: ABD'nin ültimatomunun ardından Sudan İsrail'le normalleşme kararı aldı

İsrail televizyonu: ABD'nin ültimatomunun ardından Sudan İsrail'le normalleşme kararı aldı
Netanyahu: BAE ile yapılan anlaşmada gizli maddeler yok

Netanyahu: BAE ile yapılan anlaşmada gizli maddeler yok