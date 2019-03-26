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Dünya

'Netanyahu Suriye krizinin çözümü için Trump ve Putin'e plan sundu'

İsrail basını Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "Suriye'deki krizin çözümü" için ABD ve Rusya liderleriyle bir plan paylaştığını yazdı.

Mustafa Deveci   | 26.03.2019
'Netanyahu Suriye krizinin çözümü için Trump ve Putin'e plan sundu'

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Suriye krizinin çözümü" için ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir plan sunduğu belirtildi.

İsrail basınında üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırılan habere göre, Netanyahu, dün Beyaz Saray'da görüştüğü Trump'a Suriye krizinin çözümü için bir plan sundu.

Trump'ın plana ne cevap verdiğine ilişkin yorum yapmayan yetkili, Netanyahu'nun geçen ay Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldiği Putin'le de söz konusu planı paylaştığını dile getirdi.

İsrailli yetkili, Putin'in "ilgi duyduğunu" söylediği planda, İran'ın Suriye'den çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Planın ayrıntılarına ilişkin daha fazla bilgi vermeyen yetkili, Suriye krizinin çözümü için İsrail, ABD ve Rusya arasında üçlü bir girişim olasılığı bulunduğunu sözlerine ekledi.

Başbakan Netanyahu da dahil olmak üzere İsrailli yetkililer, ülkelerinin Beşşar Esed rejimi ile sorunu olmadığını, İran'ın Suriye'deki varlığından rahatsız olduklarını sık sık dile getiriyor.


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