Euro
6.65
Dolar
5.97
BIST 100
113,658.30
Altın
1,549.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara'da basın bilgilendirme toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

Netanyahu, Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle Yunanistan ziyaretini yarıda kesti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesi nedeniyle Yunanistan'a yaptığı resmi ziyareti yarıda keserek ülkesine dönüyor.

Mustafa Deveci   | 03.01.2020
Netanyahu, Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle Yunanistan ziyaretini yarıda kesti

Quds

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Yunanistan ziyaretini yarıda keserek birkaç saat içinde ülkeye döneceği belirtildi. 

General Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinin ardından İsrail ordusu, İsrail işgali atındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'nde bulunan Hermon Kayak Merkezi'ne saldırı düzenlenmesi ihtimaline karşı, Merkezi bugün kapalı tutma kararı almıştı.

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in de durum değerlendirmesi yapmak için Genelkurmay Başkanı Aviv Kohav'ın da aralarında bulunduğu üst düzey askeri yetkililerle başkent Tel Aviv'de bir araya geleceği duyurulmuştu.

Ayrıca, İran'ın Süleymani'nin öldürülmesine misilleme yapabileceği endişesiyle İsrail'e ait dış temsilciliklerdeki güvenlik önlemleri de üst düzeye çıkarılmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa karanlık ve kanlı sömürgeci geçmişiyle yüzleşmeli
Sezar Yasası Esed rejimi için sonun başlangıcı olabilir mi?
Rusya’nın Orta Doğu’ya dönüşü
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin basılması Irak'taki kaosu derinleştirebilir
Borsa'da 2019 boğaların yılı oldu

Benzer haberler

Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İngiltere'den 'gerilimi düşürme' çağrısı

Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İngiltere'den 'gerilimi düşürme' çağrısı

Netanyahu, Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle Yunanistan ziyaretini yarıda kesti

Çin'den Süleymani'nin öldürülmesi sonrası taraflara 'soğukkanlılık' çağrısı

'Süleymani’nin öldürülmesi gerginliği artıracak maceracı bir adım'

'Süleymani’nin öldürülmesi gerginliği artıracak maceracı bir adım'
İran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin detayları anlattı

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin detayları anlattı
Ruhani: İran ve bölgenin özgür ulusları, bu korkunç suçun intikamını alacaktır

Ruhani: İran ve bölgenin özgür ulusları, bu korkunç suçun intikamını alacaktır