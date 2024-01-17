Netanyahu, Philadelphia Koridoru'nun kontrolünü bahane ederek Gazze saldırılarını uzatıyor
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattı Philadelphia Koridoru'nu (Selahaddin Koridoru) kontrol altına almadan Hamas'ın yok edilemeyeceğini ileri sürerek bölgeyi işgal etme niyetini birçok kez belirtti.
Gazze
Netanyahu'nun Philadelphia Koridoru'nu işgal açıklamalarına paralel olarak yerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinden güneye göçü de devam ediyor ve söz konusu koridorun bulunduğu Refah kentinin nüfusu gün geçtikçe artıyor.
İsrail güçleri ile Filistin direniş grupları arasında Philadelphia Koridoru'nun yer aldığı Refah kentinde de ara ara çatışmaların yaşanmaya başlaması ve Netanyahu'nun bölgeyi işgale başlaması Mısır'ın öfkesini, savaşın yoğunluğunu azaltmak isteyen ABD'nin ise memnuniyetsizliğini artırması bekleniyor.
Philadelphia Koridoru nedir?
"Selahaddin Koridoru" olarak da bilinen ve Gazze ile Mısır sınırında yer alan koridor, 1979 yılında Mısır ile İsrail arasında imzalanan "Camp David" anlaşması kapsamında tampon bölge içerisinde yer alıyor. Koridor 14 buçuk kilometre uzunluğunda, birkaç yüz metre genişliğinde ve Akdeniz'den başlayıp Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar uzanıyor.
"Camp David" anlaşmasına göre, Philadelphia Koridoru Filistin toprakları arasında yer alıyor ancak belirli sayıdaki (180 zırhlı araç 4 bin asker) İsrail güçlerinin kontrolüne bırakıldı. Sınırın öbür tarafında ise hafif silahlı Mısır polisinin bulunmasına izin verildi.
Philadelphia Koridoru, Ağustos 2005'te İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesine kadar İsrail güçlerinin kontrolünde kaldı ve bu tarihte Avrupa Birliği'nden gözlemcilerin huzurunda Filistin Yönetimi'ne teslim edildi. Eylül 2005'te İsrail ile Mısır arasında 1979 Barış Anlaşması'nın güvenlik maddesine ek olarak söz konusu koridorla ilgili anlaşma yapıldı.
Anlaşmada, Mısır'ın Gazze sınırında terör, kaçakçılık ve tünellerin tespiti gibi görevlerden sorumlu 750 sınır muhafız askeri bulundurması ve İsrail güçlerinin çekildiği Philadelphia Koridoru'nun Filistin yönetimine teslim edilmesi yer aldı.
Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri Hamas'ın kazanması ve kısa süre sonra Gazze'de kontrolü sağlamasının ardından Philadelphia Koridoru da Hamas yönetiminin kontrolüne geçti. İsrail'in abluka uygulamasının sonucu olarak Gazze'de söz konusu koridor üzerinde Mısır'a açılan çok sayıda tünel inşa edildi.
Netanyahu Philadelphia Koridoru'nu işgal niyetini açıkladı
Netanyahu ilk olarak 10 Aralık'ta Philadelphia Koridoru'nu işgal edeceklerini açıkladı. Aynı ifadelerini aynı ay içinde farklı açıklamalarında birkaç kez daha tekrar eden Netanyahu, 30 Aralık'ta, "İsrail Philadelphia Koridoru'nu kontrolü altına almalıdır. Burası bizim elimizde ve bizim kontrolümüz altında olmalı, bunun dışında herhangi bir düzenleme İsrail tarafından kabul edilmeyecektir." şeklinde konuştu.
Netanyahu son olarak 13 Aralık'ta Philadelphia Koridoru ile ilgili yaptığı açıklamada bölgenin kontrolünü sağlamadan Hamas'ı ortadan kaldıramayacaklarını iddia ederek, "Gazze'deki Philadelphia Koridoru'nu kontrol altına almadan Hamas hareketini ortadan kaldıramayız." ifadelerini kullandı.
Mısır rahatsızlığını dile getirdi
Mısır tarafından 14 Ocak'ta Netanyahu'nu Philadelphia Koridoru ile ilgili ifadelerine ilişkin açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, "Mısır, sınırlarını koruyor ve tam kontrolünü sağlıyor. Bunlar güvenlik ve hukuki anlaşmalara tabi meselelerdir. Bu konuyla ilgili her türlü açıklama incelenir ve ona cevap verilir." değerlendirmesinde bulundu.
Ebu Zeyd ayrıca, Refah’ın Gazze’de krizin çıkmasından bu yana açık olduğunu ve ülkesinin Gazze’ye yardımların ulaştırılması konusunda her türlü çabayı gösterdiğini belirtti.
The Wall Street Journal'da aynı gün yer alan ve adı açıklanmayan İsrailli ve Mısırlı yetkililere dayandırılan haberde, İsrail'in Gazze'nin Mısır ile olan sınırını kontrol altına almak için söz konusu koridora girme planını Kahire'ye bildirdiği aktarıldı.
İsrail medyasında ise İsrail'in Philadelphia Koridoru'nunda kontrolü sağlama talebinin Mısır tarafından reddedildiği yönünde haberler yer aldı.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi de haberinde, İsrail ordusundan Ghassan Alian adlı yetkilinin başkanlık ettiği bir heyetin, Philadelphia Koridoru ile ilgili güvenlik düzenlemelerinin yanı sıra İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası konularını konuşmak üzere Kahire'ye gittiği kaydedildi.
İsrail güçleri koridorun doğusundan giriş yaptı
Philadelphia Koridoru'nun yer aldığı Refah kentinin Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim öncesi kent nüfusu 300 bin iken yerinden edilenlerin göçü sonrasında 1 milyon 300 bin civarına ulaştığını söyledi.
Yerinden edilen Filistinlilerin bir kısmı, Philadelphia Koridoru üzerindeki Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı ile Akdeniz kıyısı arasındaki bölgelere çadır ve barakalar kurarak hayat mücadelesi vermeye başladı.
İsrail güçleri aralık ayı sonunda Refah'ın doğusundan bölgeye girdi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, son birkaç gün içinde İsrail güçleri Refah kentinin doğu bölgesinde 20 askeri araç ve 4 buldozerle 300 metre kadar ilerledi.
İsrail güçlerinin çok defa bölgeyi bombaladığı ve Refah'ın doğusunda İsrail güçleri ile Filistin direniş güçleri arasında, kuzeydeki Han Yunus kentindeki yoğunlukta olmasa da ara ara çatışmaların devam ettiği aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.