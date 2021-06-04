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Dünya

Netanyahu’nun oğlunun sosyal medya hesapları "kural ihlali' yaptığı gerekçesiyle kısa süreliğine askıya alındı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netayahu’nun kurulacak koalisyonda yer alacak Yamina Partisi'nden bir milletvekilinin ev adresini paylaşması nedeniyle sosyal medya hesapları kısa süreliğine donduruldu.

Mustafa Deveci   | 04.06.2021
Netanyahu’nun oğlunun sosyal medya hesapları "kural ihlali' yaptığı gerekçesiyle kısa süreliğine askıya alındı

Istanbul

Netanyahu’nun oğlu Yair, kurulması halinde babasını koltuğundan edecek koalisyon hükümetinde yer almayı kabul eden Yamina Partisi milletvekili Nir Orbach’ın ev adresini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Oğul Netanyahu paylaşımında babasının taraftarlarından kurulacak koalisyona destek vermesini önlemek için Orbach’ın evi yakınında gösteri düzenlemelerini istedi.

Bunun üzerine Facebook ve Instagram 1 günlüğüne, Twitter ise 12 saatliğine Yair Netanyahu’nun hesabını sosyal medya kurallarını ihlal ettiği için askıya aldı.

İsrail’de 2 Haziran’da Gelecek Var ve Yamina Partisi diğer 6 partiyle birlikte koalisyonu kurma konusunda anlaştığını duyurmuştu.

Netanyahu’yu koltuğundan edecek koalisyonun kurulabilmesi için 14 Haziran’a kadar Meclis'ten güven oyu alması gerekiyor.

Bunun üzerine Netanyahu’nun taraftarları koalisyon kurulmasını önlemek için Yamina’nın bazı milletvekillerinin üzerinde baskı oluşturarak güven oyuna destek vermemelerini sağlamak amacıyla son günlerde gösteriler düzenliyor.

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