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Dünya

Netanyahu’nun koalisyon çağrısına Mavi-Beyaz İttifakı’ndan olumlu yanıt

İsrail Meclisinde en büyük ikinci grup olan Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı, Başbakan Netanyahu’nun “acil koalisyon hükümeti” kurma teklifine olumlu yanıt verdi.

Mustafa Deveci,Esat Fırat   | 15.03.2020
Netanyahu’nun koalisyon çağrısına Mavi-Beyaz İttifakı’ndan olumlu yanıt

İstanbul

Haaretz gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan Mavi-Beyaz yetkilisi, Binyamin Netanyahu’nun liderliğinde kısa süreli acil koalisyon hükümetine veya dönüşümlü dört yıllık bir koalisyon fikrine olumlu baktıklarını vurguladı.

Yetkili, “Sağ blok ile merkez solun eşit şartlar altında yer alacağı veya Mavi-Beyaz ile Likud’dan (Netanyahu’nun partisi) oluşan bir acil hükümete katılmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, dün akşam Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan yeni önlemleri açıkladığı basın toplantısında salgınla mücadele için acil koalisyon hükümetinin kurulması gerektiğini söylemişti.

İsrail Başbakanı, Mavi-Beyaz İttifakı’nın başını çektiği merkez sol bloku, acil koalisyon hükümetini kurmak için görüşmeye davet etmişti.

İsrail'de 2 Mart'ta yapılan seçimi Netanyahu'nun partisi Likud 36 milletvekili çıkararak önde tamamlarken Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz, 120 sandalyeli meclise 33 milletvekili göndererek ikinci sırada yer almıştı.

Likud'un başını çektiği sağ blokta yer alan partilerin milletvekili sayısı 58'de kalmış ve koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 sandalyeye ulaşamamıştı.

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